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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulaması başlattığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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