Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Mısır'a seyahatlerde 'kapıda vize' dönemi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına 'kapıda vize' uygulaması başlattığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.