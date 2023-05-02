Fernando Muslera'nın çöküşünün nedeni belli oldu

Fernando Muslera'nın son 2 haftada yediği 6 golün perde arkasında mali konular var. Dolandırılan isimler arasında bulunan Muslera'nın bu olaydan etkilendiği ve performansına yansıdığı konuşuluyor.

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5 Şubat'taki Trabzonspor maçında ayak sırtı kemiklerinde kanama ve çökme meydana gelen Fernando Muslera, sakatlıktan döndü ama sezonun ilk yarısındaki performansını mumla arattı.

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan’ın, aralarında futbol dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu çok sayıda varlıklı kişiyi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma futbol dünyasının gündemine oturdu.

Kupada Başakşehir, ligde Konyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Uruguaylı kalecideki düşüşün temelinde dolandırıcılık skandalında Fernando Muslera da mağdurlar arasında yer alması gösterildi.

Muslera ve ailesini etkiledi

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 36 yaşındaki file bekçisi, maddi olarak yüklü miktarda kayıp yaşadı. Bu durum Muslera ve ailesini olumsuz etkiledi. Son iki hafta Karagümrük ve Beşiktaş'tan hatalarla dolu altı gol yiyen Muslera, saha dışında yaşadıklarının bedelini saha içinde ödemiş oldu.

Takım arkadaşları, teknik heyet ve yönetim bu sıkıntılı süreçte deneyimli eldiveni ayağa kaldırmaya çalışacak. Muslera kalesinde gördüğü 26 golle şu ana kadar Süper Lig'in en az gol yiyen file bekçisi konumunda.