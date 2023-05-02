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Bakan Vahit Kirişci'den cep yakan et fiyatları için flaş açıklama

Bakan Vahit Kirişci'den cep yakan et fiyatları için flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, cep yakan kırmızı et fiyatlarına yönelik konuştu. Bakan, ileri gidişin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan ayrıca son dönemin tartışılan konusu olan soğan fiyatları için de bakın ne söyledi...

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi:

"Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgilendirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor." 

"Et fiyatları geriliyor"

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti: 

"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."

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