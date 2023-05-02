İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Gezintiye çıkan aile buldu
Unesco’nun geçici miras listesinde bulunan ve bu yıl asıl listeye girmesi beklenen Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi kenti İznik’te sahilde dolaşan aile gölde 2 bin yıllık tarihi sikke buldu.
İznik gölünde uzun süredir yaşanan çekilme daha önceleri suyun zemininde bulunan tarihi bazilikanın göl suyunun üzerine çıkmasına vesile olmuştu.
Çekilmeyle birlikte suyun dibinde bulunan tarihi sikkeler de vatandaşlar tarafından bulunmaya başlandı.
Bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu fark etmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı. Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu fark etti. Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti.