İznik gölü çekilince ortaya çıktı! Gezintiye çıkan aile buldu

Bölgede eşi ve çocukları ile yürüyüş yapan İsmail Yıldırım, eşinin suyun içerisinde parlayan iki cisim olduğunu fark etmesi üzerine su içerisindeki nesneleri eline aldı. Cisimlerin tarihi sikke olduğunu ve birinin üzerinde Hazreti İsa figürü ile kabartma yazılar olduğunu fark etti. Bulduğu paralar ile İznik Arkeoloji Müzesinin yolunu tutan Yıldırım çifti buldukları sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti.