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Mesai saati 6 saate düşüyor İslam Memiş aylar öncesinden bildi! Bakan Vedat Bilgin'den flaş sözler

Mesai saati 6 saate düşüyor İslam Memiş aylar öncesinden bildi! Bakan Vedat Bilgin'den flaş sözler

Türkiye 8 saat olarak uygulanan mesai saati için değişiklik önerisi geldi. Bakan Vedat Bilgin mesai saatleri için bir düzenleme yapılmasını gerektiği söyledi. Peki mesai saati kaç olacak? İslam Memiş'in aylar öncesinden yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Türkiye’de mesai saatleri 8 saat olarak uygulanıyor. Bakan Bilgin dün Memur-Sen Genel Kurulu’nda mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesini gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin “Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız.” dedi. Mesai saati için 6 saat önerisinde bulunan Vedat Bilgin şöyle konuştu:

“Artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız.

İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor.”

İslam Memiş aylar öncesinden bildi

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de soyal medya hesabından aylar önce yaptığı paylaşımı hatırlattı. Memiş'in paylaşımı şöyle:

"Bir sonraki hamle ülkeler çalışma günü azaltacak, haftada bir gün değil iki gün günde sekiz saat değil beş saat gibi"

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