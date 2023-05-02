Doğalgaz bedava mı kartlı sayaç ve kartlı sistemde doğalgaz bedava mı?

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında doğalgaz indiriminin tarihi merak konusuydu ve bedava doğalgaz için tarihler belli oldu. Buna göre konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacak. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak.

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Resmi Gazete'de doğalgazın ücretsiz olacağı tarihler ilan edildi. Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, doğalgaz kartlı sistem kullananlar için de bedava olacak mı?

Kartlı sayaç ve kartlı sistemde doğalgaz bedava mı?

Bakan Dönmez merak edilen o sorunun cevabını verdi. Kartlı sayaç kullanan tüketicilerin de 1 aylık ücretsiz doğal gaz hakkından yararlanacak.

Ücretsiz doğal gaz için dağıtım şirketlerinin faturalama yazılımlarında değişiklikler devam ediyor

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğal gazın detaylarını da açıkladı.

Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini belirten Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu söyledi.

Dönmez, Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatarak, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri olmuştu. Bunların birincisi, 1 ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise 1 yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı." diye konuştu.

1 yıl boyunca ocak gazı ve sıcak su için kullanılan doğalgaz ücretsiz

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.

İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.