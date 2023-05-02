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Hakan Atilla olayı nedir, neden Kıbrıs'a giderken pasaportuna el konuldu?

Hakan Atilla olayı nedir, neden Kıbrıs'a giderken pasaportuna el konuldu?

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Hakan Atilla, ailesi ile birlikte Kıbrıs'a tatile giderken pasaportuna el kondu ve karakola götürüldü. Bu olayın ardından Hakan Atilla merak konusu oldu. Peki Hakan Atilla'nın pasaportuna neden el kondu, suçu nedir? Hakan Atilla kimdir, aslen nereli, eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?

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8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Hakan Atilla'nın adı arama motorlarında bugün en çok aranan isimlerden biri oldu. Aile ile birlikte Kıbrıs'a tatil yapmak için havalimanına giden Hakan Atilla'nın pasaportuna polisler tarafından el konuldu ve karakola götürüldü. Bu olayın ardından Hakan Atilla'nın suçu ne, ne yaptı da pasaportuna el konuldu sorularının yanıtı merak edildi. Peki  Hakan Atilla kimdir, aslen nereli, eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor? 

57 yaşında olan Hakan Atilla aslen Ankara doğumlu. Burçin Atilla ile evli olan Hakan Atilla, 32 ay ABD'de hapis yatmıştı. 

Pasaportuna neden el konuldu?

8 Mart 2021’de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, bugün instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailenle Kıbrıs’a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun” dedi.

Atilla, sebebin belli olmadığını belirtti.

Atilla, bir diğer paylaşımında, “Ülkemize yıllarca hizmet ettik, onu el üstünde tuttuk savunduk koruduk, karşılığında gördüğümüz muamele alanlarda alıkonma. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner” yazdı.

Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.
Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etmişti.

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