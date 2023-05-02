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Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmalarının programı ve hakemler şöyle:

Yarın:
20.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

4 Mayıs Perşembe:
20.30 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

Zorbay Küçük

Atilla Karaoğlan:

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