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Tesla ikinci AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı

Tesla ikinci AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı

Tesla ikinci geçici AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı. Geçici mağaza yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçen Tesla, ikinci geçici mağazasını Anadolu Yakası’nda Akasya AVM’de devreye aldı. İlgiyle karşılaşan Tesla araçlar yıl sonuna kadar ziyarete açık olacak.

 Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil. Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor.

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