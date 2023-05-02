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Hakan Atilla kimdir, aslen nereli? Hakan Atilla eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?

Hakan Atilla kimdir, aslen nereli? Hakan Atilla eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?

ABD'de 32 ay hapis cezası yatan Halk Bank Eski Genel Müdürü Hakan Atilla arama motorlarında adı en çok aranan isimlerden biri oldu. Pasaportuna el konulan Hakan Atilla aslen Ankaralı ve 52 yaşında. Burçin Atilla ile evli olan Hakan Atilla'nın bir tane çocuğu var.

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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Hakan Atilla, ailesi ile birlikte Kıbrıs'a tatile giderken pasaportuna el kondu ve karakola götürüldü. Bu olayın ardından Hakan Atilla merak konusu oldu. Peki Hakan Atilla kimdir, aslen nereli, eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?

57 yaşında olan Hakan Atilla aslen Ankara doğumlu. Burçin Atilla ile evli olan Hakan Atilla, 32 ay ABD'de hapis yatmıştı. 

Hakan Atilla kimdir?

Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra ise Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde bir süre uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yılları arasında ise Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev aldı. ABD'de tutuklanana kadar Halkbank'ın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıydı.

Hakan Atilla, Mart 2017'de bono ihracıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği ABD'de havaalanında gözaltına alındı ve yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Atilla, hapiste geçirdiği süre göz önünde bulundurularak ve iyi hal indirimi uygulanması sonucu 20 Temmuz 2019'da tahliye edildi.
Göçmen bürosundaki sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Atilla, 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye geldi, 21 Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı.

Atama kararını, Atilla Türkiye'ye döndüğünde kendisini havalimanında karşılayan dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Albayrak da 8 Kasım 2020'de görevinden istifa etmişti.

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