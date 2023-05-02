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Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı

Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.

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TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Buna göre, Türk Ticaret Bankası'nın 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

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