Fenerbahçe ve Beşiktaş borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü

Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri yüzde 9,98 değer kazanarak 56,75 liraya, Beşiktaş hisseleri de 12,24 liraya çıktı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.
Pazar günü Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e düşüren Fenerbahçe'nin hisse fiyatı yüzde 9,98 artarak 56,75 liradan işlem görürken, Galatasaray hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 6 düşüşle 8,46 liradan satılıyor.
Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 4'e yakın primle 12,24 lira, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 1,5 azalışla 3,35 liradan işlem görüyor.