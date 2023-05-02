BIST 4.588
DOLAR 19,47
EURO 21,39
ALTIN 1.244,47
HABER /  GÜNCEL

Hatice Uçum kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Uçum eşi ve çocuğu kimdir?

Hatice Uçum kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Uçum eşi ve çocuğu kimdir?

14 Mayıs seçimlerine artık 12 gün kala siyasetin merak edilen isimlerinden biri de AK Parti Kars milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Mehmet Uçum oldu. Aslen Karlı olan Mehmet Uçum 57 yaşında. Hukuk mezunu olan Mehmet Uçum, Hatice Uçum ile evli. Bir tane de çocuğu var. Peki eşi Hatice Uçum kimdir?

Abone ol

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasetin en çok merak edilen isimlerinden biri de özellikle sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Uçum oldu. Yazdıkları ile son günlerde dikkat çeken, siyaset gündemine damga vuran isimler arasında yer alan Uçum, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor, Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Kars milletvekili olan Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli? Mehmet Uçum eşi Hatice Uçum kimdir?

Mehmet Uçum kimdir?

19 Mayıs 1965 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Uçum Kars doğumludur. 57 yaşındaki siyaset insanı  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Mehmet Uçum uzun yıllar serbest avukat olarak görev yapmıştır. TESEV üyesidir 

Uçum aynı zamanda Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu ile Yeni Anayasa Platformunun kurucusu ve sözcülerinden biridir. 

Mehmet Uçum Hatice Uçum evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Uçum mesleği nedir, ne iş yapıyor?
Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) Kurucu Başkanı ve üyesi olan Uçum aynı zamanda TBMM 25. dönem Kars milletvekilidir. Mehmet Uçum şu anda Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmaktadır.

Hangi görevlerde yer aldı?

İstanbul Barosu bünyesinde, Çalışma Hukuku Komisyonu Kuruculuğu ve Başkanlığı

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörlüğü

Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörlüğü

Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörlüğü

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Kurucu Üyeliği ve Sözcülüğü

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Kurucu Üyelik ve Sözcülüğü

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı 'hayırlı olsun' dilerek Mısır kararını duyurdu
Dışişleri Bakanlığı 'hayırlı olsun' dilerek Mısır kararını duyurdu
Hakan Atilla kimdir, aslen nereli? Hakan Atilla eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?
Hakan Atilla kimdir, aslen nereli? Hakan Atilla eşi Burçin Atilla kimdir, ne iş yapıyor?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu 81 ilde geçerli! 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu 81 ilde geçerli! 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı
Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı
Türk Ticaret Bankası'nın satışı onaylandı
Seçim öncesi CHP'den olay iddia! Tespit ettik diye duyurdular: YSK'ya paralel yeni bir sistem kuruldu!
Seçim öncesi CHP'den olay iddia! Tespit ettik diye duyurdular: YSK'ya paralel yeni bir sistem kuruldu!
Hakan Atilla olayı nedir, neden Kıbrıs'a giderken pasaportuna el konuldu?
Hakan Atilla olayı nedir, neden Kıbrıs'a giderken pasaportuna el konuldu?
Tesla ikinci AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı
Tesla ikinci AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı
Sakarya'dan Harvard Üniversitesi'ne: Tam burslu olarak kabul edildi! 'Her zaman aklımın köşesinde'
Sakarya'dan Harvard Üniversitesi'ne: Tam burslu olarak kabul edildi! 'Her zaman aklımın köşesinde'
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri belli oldu
Nagehan Alçı, Hakan Atilla olayını yazdı! Kitabında anlattıkları hoşa gitmedi...
Nagehan Alçı, Hakan Atilla olayını yazdı! Kitabında anlattıkları hoşa gitmedi...
Doğalgaz bedava mı kartlı sayaç ve kartlı sistemde doğalgaz bedava mı?
Doğalgaz bedava mı kartlı sayaç ve kartlı sistemde doğalgaz bedava mı?
Mesai saati 6 saate düşüyor İslam Memiş aylar öncesinden bildi! Bakan Vedat Bilgin'den flaş sözler
Mesai saati 6 saate düşüyor İslam Memiş aylar öncesinden bildi! Bakan Vedat Bilgin'den flaş sözler