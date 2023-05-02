Hatice Uçum kimdir, ne iş yapıyor? Mehmet Uçum eşi ve çocuğu kimdir?

14 Mayıs seçimlerine artık 12 gün kala siyasetin merak edilen isimlerinden biri de AK Parti Kars milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Mehmet Uçum oldu. Aslen Karlı olan Mehmet Uçum 57 yaşında. Hukuk mezunu olan Mehmet Uçum, Hatice Uçum ile evli. Bir tane de çocuğu var. Peki eşi Hatice Uçum kimdir?

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasetin en çok merak edilen isimlerinden biri de özellikle sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Mehmet Uçum oldu. Yazdıkları ile son günlerde dikkat çeken, siyaset gündemine damga vuran isimler arasında yer alan Uçum, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor, Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Kars milletvekili olan Mehmet Uçum kimdir, aslen nereli? Mehmet Uçum eşi Hatice Uçum kimdir?

Mehmet Uçum kimdir?

19 Mayıs 1965 tarihinde dünyaya gelen Mehmet Uçum Kars doğumludur. 57 yaşındaki siyaset insanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Mehmet Uçum uzun yıllar serbest avukat olarak görev yapmıştır. TESEV üyesidir

Uçum aynı zamanda Demokratik Açılıma Yurttaş Katkısı Platformu ile Yeni Anayasa Platformunun kurucusu ve sözcülerinden biridir.

Mehmet Uçum Hatice Uçum evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet Uçum mesleği nedir, ne iş yapıyor?

Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinin (PODEM) Kurucu Başkanı ve üyesi olan Uçum aynı zamanda TBMM 25. dönem Kars milletvekilidir. Mehmet Uçum şu anda Cumhurbaşkanı başdanışmanlığı yapmaktadır.

Hangi görevlerde yer aldı?

İstanbul Barosu bünyesinde, Çalışma Hukuku Komisyonu Kuruculuğu ve Başkanlığı

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması Proje Koordinatörlüğü

Faili Meçhul Cinayetler ve Kayıpları Araştırma Projesi Koordinatörlüğü

Deprem ve Hukuk Çalışmaları Koordinatörlüğü

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Kurucu Üyeliği ve Sözcülüğü

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Kurucu Üyelik ve Sözcülüğü