Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu 81 ilde geçerli! 12. sınıf öğrencileri için devamsızlık kararı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, 12. sınıfta öğrenim gören öğrenciler için flaş açıklama. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan bırakmayacağız. Rahat bir şekilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlansınlar." dedi. Karar, 81 ili kapsıyor.

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12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. CNN Türk'te konuşan Bakan Özer, 12. sınıf öğrencilerinin devamsızlıktan muaf olacağını açıkladı.

Bakan Özer, "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. Deprem 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız." diye konuştu.

Özer, "Rahat bir şekilde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlansınlar." dedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.