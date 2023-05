Cambridge Analytica skandalı nedir, Cambridge Analytica ne iş yarar, kullanımı nasıl?

Cambridge Analitica nedir, nasıl çalışır? Cambridge Analitica skandalı nedir? soruları bugün arama motorlarının en çok merak edilen sorularından oldu. Daha önce SCL USA olarak bilinen Cambridge Analytica Ltd ( CA ), Facebook–Cambridge Analytica veri skandalıyla öne çıkan bir İngiliz siyasi danışmanlık firmasıydı. Peki Cambridge Analytica ile seçim kazanılır mı?

Cambridge Analytica, özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasına girdi. 2018 yılında, Facebook kullanıcılarına ait verilerin usulsüz kullanımı nedeniyle ifşa olarak büyük bir skandala imza atan Cambridge Analytica nedir? Peki, Cambridge Analytica nasıl kullanılır? Cambridge Analytica skandalı nasıl ve ne zaman oldu?

Donald Trump'a nasıl seçim kazandırdı, Brexit'i nasıl başardı?

Facebook'taki kişisel veriler, 2013 yılında veri bilimcisi Aleksandr Kogan ve şirketi Global Science Research tarafından geliştirilen "This Is Your Digital Life" adlı bir uygulama aracılığıyla toplandı. Uygulama, 87 milyona kadar Facebook profilinin verilerine ulaştı. Cambridge Analytica, verileri Ted Cruz ve Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyalarına analitik yardım sağlamak için kullandı . Cambridge Analytica ayrıca geniş çapta Brexit referandumunu da benzer bir veri aktarma ile yönettiği iddiası var.

Cambridge Analitica skandalı nasıl ortaya çıktı?

Cambridge Analitica'nın kişisel verilerin izinsiz siyasi kampanyalara aktarılmasıyla ilgili çalışmalarını şirketin bir elemanı olan Christopher Wylie deşifre etti. 2018 yılında eski bir Cambridge Analytica The Guardian ve The New York Times'a verdiği röportajlarda Cambridge Analitica nasıl çalışır, nasıl seçim kazandırır sorularının yanıtlarıyla sistemi ifşa etti.

Cambridge Analitica skandalı sonrası Facebook özür diledi

Yanıt olarak Facebook, Cambridge Analitica skandalı için özür diledi ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'nde ifade verdi . Temmuz 2019'da Facebook'un gizlilik ihlalleri nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu tarafından 5 milyar dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı .

Cambridge Analitica skandalı ifşası sonrası iflas etti

Ekim 2019'da Facebook, Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisine 500.000 pound para cezası ödemeyi kabul etti. Cezanın nedeni ise kullanıcılarının verilerini "ciddi bir zarar riskine" maruz bırakmaktı.

Mayıs 2018'de Cambridge Analytica, iflas başvurusunda bulundu.