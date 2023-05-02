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Hatay'da sahipsiz mezar sayısı 2 bin! Lütfü Savaş: Yarım milyon insan göç etti bunların 250 bini...

Hatay'da sahipsiz mezar sayısı 2 bin! Lütfü Savaş: Yarım milyon insan göç etti bunların 250 bini...

Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş, "Şu anda 2 bin dolayında sahipsiz mezar var" dedi. Yaklaşık yarım milyon insanın Hatay'dan başka şehirlere göç ettiğini söyleyen Savaş, "Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak" dedi.

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Depremzede gazetecilerle buluşmak için deprem bölgesine giden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Hatay’da Belediye Başkanı Savaş’la buluştu. Ekonomim yazarı Vahap Munyar, Savaş'ın açıklamalarını köşesine taşıdı.

Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Depremlerde 22 bin 979 can kaybımız var.

Bir ara sahipsiz mezar sayısı 4 bini aşmıştı. Şu anda 2 bin dolayında sahipsiz mezar var.

Bütün uzmanlar artçı sarsıntılar devam ederken beton dökülmesinin doğru bir tutum olmadığını söylüyor. 6 Şubat 2023’ten beri 26 bin sarsıntı yaşadık.

"14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak"

Hatay’dan başka kentlere giden vatandaşlarımız 475 bin civarında. Bunların 200-250 bini seçmen. Yani 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 200-250 bin seçmenimiz azalmış olacak.

Devlet bir bütündür. İktidarıyla, muhalefetiyle bu konuda birlikte çalışmalıdır. Hatay’da maalesef bunu göremedik.

Burada kentsel dönüşüm yapılırken, kalıcı konutlar inşa edilirken, tarihi dokunun yeniden canlandırılması planlanırken bizim katılımımız şart. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri, üniversite bir bütün olarak işin içinde yer almalıdır.

Havalimanımızın düzenli seferlere açık tutulabilmesi için gereken yapılmalı. Havalimanında taban çökmesi yaşandı. Sonra pist tamir edildi. Ancak, sık sık seferlere kapatılıyor. Sonra bir bakıyoruz TBMM Başkanı kapalı tutulan havalimanına 180 kişilik heyetle inebiliyor.

Çeşitli kuruluşlar konteyner kentler oluşturuyor. Ancak, yine de yetersizlik söz konusu. Bizim hesaplarımıza göre hâlâ 30 bin dolayında konteynere ihtiyaç var."

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