Evren Devrim Zelyut'dan bomba altın ve dolar yorumu! "Alarm veriyor" dedi tek tek açıkladı: Yeni zam dalgası...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda dolar ve altındaki son duruma değindi. "Altın rezervimiz alarm veriyor" diyen Zelyut, FED'den gelecek mesajların önemli olduğunu söyledi ve altını nasıl etkileyeceği yönünde görüş bildirdi.

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"Altın ve dolardan kötü haberlerim olacak" diyen Evren Devrim Zelyut, cebimize dokunacak sıkıntılar olduğunu belirtti. Zelyut son videosunda şunları kaydetti:

Mevduatın beşte biri kur korumalıda bu çılgın bir rakam. Kur 1 lira yukarı gittiği zaman bütçenin üzerine ek yükler gelecek. Bütçe dediğimiz biziz. 22,5 olsa kur 8-9 milyar dolar yük biniyor. Kaosa götürecek taraf şu.

"Yeni zam dalgası, yeni vergi dalgası..."

Kurun artışı maliyetleri yukarı çıkartıyor. Kur korumalıya faiz ödeniyor bu da bütçe açığına neden oluyor bu bizden alınacak. 8-9 milyar dolar ciddi rakam bu yeni zam dalgası, yeni vergi dalgası hayatımızı kaosa çevirecek gelişme...

"Altın rezervimiz alarm veriyor"

Ons altın stoğu artabilir ama azaldığı zaman sorgulamak gerekir. Yüksek teknoloji üreten malları üretip satmadıktan sonra rezervi dolar ve euro ile dolduramazsın en sonunda evdeki altınları satmaya başlarsın o yüzden alarm veriyor diyorum. 3 Mayıs FED toplantısı önemli. buradan gelecek mesajlar önemli... 2 bin doların üzerine atmaya çalışacak atamazsa 1970-1950 dolar desteklerinde faiz politikasını izleyecek diyebiliriz. Altın rezervimiz alarm veriyor. Döviz kazandırıcı yeteneklerini yitirmiş ekonomi yönetimi var o yüzden...