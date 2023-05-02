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CHP'li Gürsel Tekin'in Erdoğan paylaşımı olay oldu: Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz

CHP'li Gürsel Tekin'in Erdoğan paylaşımı olay oldu: Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesasındaki profil fotoğrafını pilot montlu fotoğrafla değiştirmesiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekilli Gürsel Tekin'in paylaşımı tepki çekti. Erdoğan'ı eli kanlı diktatörlerle aynı karede kullanan Tekin, "Üniforma giymekle, kabara kabara yürümekle karın doymuyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir sosyal medya hesaplarında kullandığı profil fotoğrafını, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde düzenlenen 'İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda çekilen fotoğrafı ile değiştirdi.

Erdoğan, profilinde pilot montu ve güneş gözlüğüyle çekilen fotoğrafına yer verdi. Erdoğan'ın yeni fotoğrafı saatler içinde 100 binden fazla beğeni aldı. 

Erdoğan'ın profil fotoğrafını değiştirmesine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sosyal medyadan gösterdiği tepki tartışmalara yol açtı.

"Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz"

Tekin, yabancı diktatörle aynı karede yer vererek, "Hangisi daha yakışıklı, daha karizmatik? Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz. Seçim yapıyoruz seçim.. Üniforma giymekle, kabara kabara yürümekle karın doymuyor. İdi Amin gibi gezmeyi değil millete hizmet etmeyi önemseyenlere oy verin ki bunların değil milletin yüzü gülsün." yazılı paylaşımda bulundu.

Diktatörlerle bir tuttu

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