BIST 4.588
DOLAR 19,47
EURO 21,39
ALTIN 1.244,47
HABER /  SPOR

İsmail Yüksek sakatlandı! Fenerbahçe'den açıklama var

İsmail Yüksek sakatlandı! Fenerbahçe'den açıklama var

Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in Sivasspor maçında sakatlık yaşadığını ve çekilen MR görüntülemesi sonucu kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunuldu:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İsmail Yüksek’in D.G. Sivasspor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs darbe girişimi iddiasına cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs darbe girişimi iddiasına cevap
“0” TL gelen doğal gaz faturaları sevindiriyor! Faturanın üzerinde bakın ne yazıyor
“0” TL gelen doğal gaz faturaları sevindiriyor! Faturanın üzerinde bakın ne yazıyor
KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? KGM başvuru ekranı İŞKUR e-şube
KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? KGM başvuru ekranı İŞKUR e-şube
İTO fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı! 136 ürüne zam geldi
İTO fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı! 136 ürüne zam geldi
Hatay'da sahipsiz mezar sayısı 2 bin! Lütfü Savaş: Yarım milyon insan göç etti bunların 250 bini...
Hatay'da sahipsiz mezar sayısı 2 bin! Lütfü Savaş: Yarım milyon insan göç etti bunların 250 bini...
Ekrem İmamoğlu Ağrı'da! İnanmayın diyerek uyardı: "Yalan, iftira propagandaları yapıyorlar"
Ekrem İmamoğlu Ağrı'da! İnanmayın diyerek uyardı: "Yalan, iftira propagandaları yapıyorlar"
CHP'li Gürsel Tekin'in Erdoğan paylaşımı olay oldu: Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz
CHP'li Gürsel Tekin'in Erdoğan paylaşımı olay oldu: Beyler güzellik yarışması yapmıyoruz
Evren Devrim Zelyut'dan bomba altın ve dolar yorumu! "Alarm veriyor" dedi tek tek açıkladı: Yeni zam dalgası...
Evren Devrim Zelyut'dan bomba altın ve dolar yorumu! "Alarm veriyor" dedi tek tek açıkladı: Yeni zam dalgası...
Cambridge Analytica skandalı nedir, Cambridge Analytica ne iş yarar, kullanımı nasıl?
Cambridge Analytica skandalı nedir, Cambridge Analytica ne iş yarar, kullanımı nasıl?
Bomba kulis! 'Tüm pis işleri biliyorum' demişti! Kılıçdaroğlu'na gelen "son 10 gün" istihbaratı...
Bomba kulis! 'Tüm pis işleri biliyorum' demişti! Kılıçdaroğlu'na gelen "son 10 gün" istihbaratı...
Fenerbahçe ve Beşiktaş borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Fenerbahçe ve Beşiktaş borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Muharrem İnce'den HDP'ye: Dünyayı size dar ederim aklınızı başınıza alın
Muharrem İnce'den HDP'ye: Dünyayı size dar ederim aklınızı başınıza alın