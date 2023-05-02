Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs darbe girişimi iddiasına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" iddiasına cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar değişirse sözde darbe oluyormuş, ya darbeyi siz yapıyorsunuz!" diye yanıt verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" açıklaması iktidarla muhalefet arasında yeni bir polemik konusu oldu.

Soylu'nun açıklamalarına cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı Millet Buluşması'nda yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun mitingde yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyin arkadaşlar sandığa gidin oyunuzu kullanın, yuhla bir şey olmaz sandıkla olur.

Soylu'ya yanıt

Bunlardan birisi kalktı dedi ki, sandığa gider de oy verirler de ve iktidar değişirse sözde darbe oluyormuş. Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti. Yargıda adalet yok. Mahkeme salonlarında olmaz adalet sadece. Bir çocuk açsa o ülkede adaletsizlik var demektir. Bir kişi bir kentin sokaklarında güler yüzle gezemiyorsa o ülkede bir sorun var demektir.

"Senin ne işin var oralarda, gel Ağrı'nın ovalarını gör"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!

"Bütün sıkıntıları çeken kadın"

Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Bazı anneler diyor ki acaba bize altın hesabı açılır mı, sözüm söz altın hesabı da açacağız. Onlar yandaşlara veriyor biz size vereceğiz. Bütün sıkıntıları çeken kadın.

"Her çocuk tok bir şekilde evine gidecek"

Ekmeğin arasına salça sürüp çocuklarını okula gönderen anneler var. Bunu da bitireceğim. Her çocuk arkadaşlarıyla beraber güle oynaya okula gidecek. Beslenme çantası olmayacak. Her çocuk okulda suyunu, sütünü içecek, arkadaşlarıyla yemeğini yiyecek, tok bir şekilde evine gidecek."