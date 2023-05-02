KGM personel alımı başvuru nasıl yapılır? KGM başvuru ekranı İŞKUR e-şube

Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları başladı. KGM personel alımı başvuru ekranı İşkur 2023 erişim linki esube.iskur.gov.tr ve KGM personel alımı başvuru şartları haberimizde. İşte KGM 3 bin personel alımı başvuru detayları....

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Karayolları Genel Müdürlüğü-KGM personel alımı başvuru ekranı açıldı. KGM personel alımı başvuruları İŞKUR internet sitesi esube.iskur.gov.tr ve e-devlet üzerinden İŞKUR sayfasından yapılabiliyor. 3 bin personel alımı yapacak olan KGM, eleman alımı başvuruları son gün ise 7 Mayıs 2023 Pazar. KGM personel alımı 2023 şartları neler? KGM personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte KGM 2023 personel alımı ile ilgili merak edilen sorunların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

KGM 3 bin personel alımı ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin personel alımı için başvurular 2 Mayıs itibariyle başladı. Kurum tarafından yayımlanan ilana göre başvuru ekranı 7 Mayıs’a kadar açık kalacak.

KGM işçi alımı başvuru şartları neler?

KGM işçi alımında adaylardan başvurulan pozisyona göre ve alım yapılacak meslek grubuna göre farklı şartlar bekleniyor. Bununla birlikte genel şartlar arasında adayların en az ilköğretim mezunu olması ve 18-40 yaş arasında olması gibi belirli koşullar da bulunuyor.

KGM personel alımı 2023 başvuru ekranı

Karayolları personel alımı için başvurular hem internet üzerinden hem telefon ile hem de hizmet noktalarından yapılabilecek. Adaylar başvuru tarihleri arasında tercih ettikleri bir yöntem ile başvuruda bulunurken, kurum tarafından belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak. İnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

KGM branşlara göre kontenjan dağılımı

631 Düz İşçi,

591 Sürücü Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

168 İş Makinası Operatörü,

144 Bakım İşçisi,

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

80 Ağır Makine Yağcısı,

75 Aşçı,

59 Greyder Operatörü,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

42 Elektronik Ustası,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

17 Elektrik Tesisatçısı,

15 Sıhhi Tesisatçı,

15 Vinç Operatörü,

12 Makine Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

7 Marangoz,

