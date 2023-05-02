Bursa'da camiye Erdoğan afişi astılar İYİ Parti'den tepki geldi

BURSA'da bulunan Ahmet Dai Camisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişi asıldı. İYİ Partili isim duruma tepki göstererek Bursa valisini ve il müftüsünü göreve çağırdı. Afişin kimin talimatıyla asıldığı henüz bilinmiyor.

Abone ol

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Ahmet Dai Camisi’ne, Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, camiye böyle bir afiş asılmasına tepki gösterdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ı göreve çağıran İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, “Camiler, kutsalımızdır. AK Parti'nin siyasi kışlası değil. Bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir” dedi.

14 Nisan’da Diyarbakır'da açılan Selahaddin Eyyubi Camisi girişine de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asılmıştı.