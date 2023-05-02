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Eskişehir'de yaşandı! Başlayan tartışmanın sonu çok kötü bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de yaşandı! Başlayan tartışmanın sonu çok kötü bitti

ESKİŞEHİR'de husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada sopa ile başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Ertuğrul Akan hayatını kaybetti.

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İddialara göre, 63 yaşındaki Ferahi K. ile 64 yaşındaki Ertuğrul Akan arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında sopayla başına darbe alan Ertuğrul Akan ağır yaralandı. Akan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın faili Ferahi K. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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