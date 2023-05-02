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Fay hattı olmayan Gürün'de ürküten depremler! Bitmek bilmiyor uzmanlar harekete geçti

Fay hattı olmayan Gürün'de ürküten depremler! Bitmek bilmiyor uzmanlar harekete geçti

 SİVAS’ın Gürün ilçesinde meydana gelen artçı depremlerin nedeni araştırılıyor. Uzmanlar harekete geçti ve bölgeye ‘Yeraltı Sismik Araştırma’ cihazı kurdu.

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 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen depremler merak konusu oldu. Bölge yakınlarında fay hattı olmamasına rağmen meydana gelen depremler uzmanların dikkatini çekti.

Uzmanlar, meydan gelen depremlerin nedenini öğrenmek için ‘Yeraltı Sismik Araştırma’ cihazı kurdu. Merkez Suçatı Mahallesi ve Dürmepınar köyüne kurulan cihazlarla sismik araştırması yapılacak.

Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler Kocaeli Araştırma Enstitüsü tarafından incelenecek.

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