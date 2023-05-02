Fay hattı olmayan Gürün'de ürküten depremler! Bitmek bilmiyor uzmanlar harekete geçti
SİVAS’ın Gürün ilçesinde meydana gelen artçı depremlerin nedeni araştırılıyor. Uzmanlar harekete geçti ve bölgeye ‘Yeraltı Sismik Araştırma’ cihazı kurdu.Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen depremler merak konusu oldu. Bölge yakınlarında fay hattı olmamasına rağmen meydana gelen depremler uzmanların dikkatini çekti.
Uzmanlar, meydan gelen depremlerin nedenini öğrenmek için ‘Yeraltı Sismik Araştırma’ cihazı kurdu. Merkez Suçatı Mahallesi ve Dürmepınar köyüne kurulan cihazlarla sismik araştırması yapılacak.
Araştırma sonucu ortaya çıkan veriler Kocaeli Araştırma Enstitüsü tarafından incelenecek.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte e-Devlet deprem fay hattı sorgulama ekranı