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Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı

ADANA'da eski damatları tarafından öldürülen Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin'in cenazeleri, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını Şerife Yıldız'ın imam oğlu Ali Yıldız kıldırdı. Acılı imam, "Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır" dedi.

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Olay, dün Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk sahibi Uğur Doğan ve Rahime Yıldız çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 ay önce boşandı. Doğan, dün eski eşinin Sarıçam ilçesindeki evine gitti. Eşinin annesinin evine gittiğini öğrenen Doğan, çocukları Abdülkerim (17), Mahmut (11) ve Elif Naz'ı (4) evden alıp Akkuyu Mahallesi'ndeki eski kayınvalidesinin evine doğru gitti.

Eski kayınvalidesinin evine varmadan çocuklarını indiren Uğur Doğan, daha sonra eve gidip evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife Yıldız ve doktor kızı Sümeyye Ergin ile gelinleri Cennet Yıldız'a tabancayla ateş etti. Daha sonra Uğur Doğan, aynı tabancayla intihar etti.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saldırı sırasında Uğur Doğan'ın eski eşi Rahime Yıldız'a ise 'Sana akıl verenleri öldüreceğim' dediği, eski eşine ise ateş etmediği öğrenildi.

Cenazeler toprağa verildi, imam oğlu namazı kıldırdı

Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Ergin'in cenazeleri bugün sabah Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Akkuyu Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Burada Şerife Yıldız'ın imam oğlu Ali Yıldız cenaze namazını kıldırdı. Yıldız, "Annemin vasiyeti vardı. Bizim acımız çok büyük. Ben yaklaşık 14 yıldır imamım belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım ama ilk kez 2 kişinin cenaze namazını kıldırıyorum. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum. İkisinin de Allah günahlarını affeylesin. Haklarınızı helal edin" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazeleri toprağa verildi. Bu sırada Rahime Yıldız uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan, Uğur Doğan'ın cenazesinin de yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Kızılkaş Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.

Cinayetler sonrası intihar eden Uğur Doğan, eski eşi Rahime Yıldız ve oğulları Mahmut

Öldürülen eski baldız ve eski kayınvalide

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