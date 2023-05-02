Kartlı doğalgaz ya da merkezi sistem doğalgaz ücretsiz mi, nasıl olacak?

Kartlı sayaç sistemi kullanan doğalgaz aboneleri ücretsiz doğalgazdan nasıl ve ne kadar faydalanacaklar? Buna göre konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacak. Konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında doğalgaz ücretsiz olacak

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Doğalgazın ücretsiz olduğu 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemden ön ödemeli sayaç kullanan doğalgaz aboneleri de faydalanacak. Ön ödemeli kartlı sayaç kullanan doğalgaz abonelerinin aylık kullanım bedelleri EPDK tarafından hesaplanacak ve ücretsiz dönem için otomatik olarak kartlara yüklenecek. Ön ödemeli sayaç kullanan doğalgaz aboneleri ne kadar ücretsiz doğalgaz kullanacak sorusunun yanıtı her abone için farklılık gösterecek. Ön ödemeli sayaç kullanan her abonenin ücretsiz doğalgaz hakkı kendi kullanım bedelleri üzerinden hesaplanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki doğalgaz tüketimi için ücret ödenmeyecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ücretsiz doğalgaz uygulamasına yönelik açıklama yaptı. Yılmaz açıklamasında, "Bedava doğalgaz ve akabi̇nde yapılacak i̇ndi̇ri̇m i̇le i̇lgi̇li̇ vatandaşlarımızın herhangi̇ bi̇r tereddüdü olmasın. Usul ve esasları beli̇rledi̇k. Dağitim şi̇rketleri̇ i̇le görüştük, gerekli̇ yazıyı gönderdi̇k. Kesi̇nli̇kle hi̇çbi̇r tüketi̇ci̇mi̇zi̇n hakki zayi̇ olmayacak" dedi.

Faturalar iptal

Yılmaz'ın açıklamasına göre, tahsi̇l edi̇len faturalar varsa i̇ptal edi̇lecek ve i̇ade edi̇lecek. Ön ödemeli̇ sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bi̇r aylık tüketi̇m tespi̇t edi̇lecek ve sonraki ay o mi̇ktar doğalgaz kartına ücretsi̇z yüklenecek.

Kartlı sayaç ve kartlı sistemde doğalgaz bedava mı?

Bakan Dönmez merak edilen o sorunun cevabını verdi. Kartlı sayaç kullanan tüketicilerin de 1 aylık ücretsiz doğal gaz hakkından yararlanacak.

Ücretsiz doğal gaz için dağıtım şirketlerinin faturalama yazılımlarında değişiklikler devam ediyor

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 1 aylık ücretsiz doğal gazın detaylarını da açıkladı.

Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin artırdığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini belirten Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu söyledi.

Dönmez, Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatarak, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdeleri olmuştu. Bunların birincisi, 1 ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise 1 yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı." diye konuştu.

1 yıl boyunca ocak gazı ve sıcak su için kullanılan doğalgaz ücretsiz

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum.

İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.