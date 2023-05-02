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Okan Buruk'tan flaş karar: Galatasaray'da yıldız futbolcunun bileti kesildi

Okan Buruk'tan flaş karar: Galatasaray'da yıldız futbolcunun bileti kesildi

Galatasaray'ın devre arasında Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başladı.

3 ay önce gelmişti, şimdi gidiyor

Akşam'da yer alan haberde geçtiğimiz ara transferde Hatayspor'dan kiralık olarak transfer edilen Sam Adekugbe için yolun sonu gözüktü.

Sarı-kırmızılı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Kanadalı sol bekin satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Adekugbe geçtiğimiz ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da şu ana kadar 6 resmi maça çıktı.

Kanadalı futbolcu, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 515 dakika sahada kalan 28 yaşındaki sol bek 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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