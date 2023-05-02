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4. kattan düşen ünlü oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti!

4. kattan düşen ünlü oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti!

'Reflection' filminde akıllara kazınan ünlü oyuncu Noyan Arat, 34 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

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Ünlü oyuncular Selçuk Yöntem ve Tarık Emir Tekin ile birlikte 'Reflection' filminde yer alan Noyan Arat, yaşamını yitirdi.

Arat'ın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Noyan Arat hayatını kaybetti. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Noyan Arat'ın İstanbul Beşiktaş’ta kaldığı apart evin 4. katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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