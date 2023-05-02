Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen mitingde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da üzenlenen mitingde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuşuyor:

Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı. 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ de seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, tefecileri, simsarları, istihbarat aygıtlarını saymıyorum.

Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma hassasiyetleri umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir.

"Her şey fırıldak hayatı yalan"

İzlediniz, terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Selo cezaevinde... Ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Her şey fırıldak. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana evet demeyecek. Ana kademe, kadın kolları, gençler şu 10 günde durmak yok. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?