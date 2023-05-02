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Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek

Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

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ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

"Tedbirler almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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