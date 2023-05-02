BIST 4.545
DOLAR 19,46
EURO 21,37
ALTIN 1.248,40
HABER /  GÜNCEL

Aile dizisi kitaptan uyarlama mı gerçek hikayesi ne?

Aile dizisi kitaptan uyarlama mı gerçek hikayesi ne?

Show TV'nin yeni dizisi Aile bu akşam 8. bölümü ile ekrana gelecek. Daha ilk bölümden salı akşamlarına adını yazdıran dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın döktürdüğü dizi Aile kitaptan mı uyarlama, yoksa başka bir dizinin uyarlaması mı merak ediliyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Aile dizisi kimin hayatını anlatıyor?

Abone ol

Show TV'nin ilk bölümden büyük ses getiren dizisi Aile bu akşam 8.nyeni bölümü ile seyirciyle buluşacak. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya gibi gibi genç yıldızların başrolünde olduğu dizide Nur Sürer ve Nejat İşler gibi usta isimler de var.

Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen Aile dizisi gerçek hayattan uyarlanan bir dizi. Peki Aile dizisi kitaptan uyarlama mı, Aile kimin kitabı soruları da merak ediliyor. Baştan söyleyelim Aile dizisi herhangi bir kitaptan uyarlama değil. Dizinin senaryosunu Hakan Bonomo yazıyor. Ayrıca Aile dizisi başka bir diziden de uyarlama değil. 

Aile dizisi nerede çekiliyor?

Aile dizisi İzmir'de çekildi. Bazı sahneleri ise İstanbul'da çekiliyor. Dizide Soykan ailesinin evi İstanbul'da yer alıyor. Dizinin diğer çekim alanları belli oldukça haberimize eklenecektir. 

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisinin oyuncuları sorgulanıyor. Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı “Aile” dizisi yakında SHOW TV izleyicisiyle buluşuyor. 

Aile oyuncuları: Aile dizisinin oyuncuları arasında; Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Ali Savaşçı yer alıyor.

Aile oyuncuları karakterleri ve isimler

Kıvanç Tatlıtuğ
(Aslan Soykan)

Serenay Sarıkaya
(Devin Akın)

Nur Sürer
(Hülya Soykan)

Nejat İşler
(Cihan Soykan)

Canan Ergüder
(Leyla Soykan Sayıcı)

Levent Ülgen
(İbrahim Soykan)

Emel Göksu
(Seher Soykan)

Mert Denizmen
(Tolga Sayıcı)

Abdurrahman Yusufoğlu
Ali Buğra Bıyıkçı

Ekrem Türker

Nazlıcan Demir

Yasin Konuksever

Defne Pirinçci

ÖNCEKİ HABERLER
Haberi duyan koşup ormana geldi! Dini nikahlı eşine saldırdılar
Haberi duyan koşup ormana geldi! Dini nikahlı eşine saldırdılar
Okan Buruk'tan flaş karar: Galatasaray'da yıldız futbolcunun bileti kesildi
Okan Buruk'tan flaş karar: Galatasaray'da yıldız futbolcunun bileti kesildi
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
15 Mayıs tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil oldu! 2023 seçim tatili 3 gün oldu
Kahramanmaraş'ta depremzede öğretmen dolandırıldı, parayı gönderdi ama karavan gelmedi
Kahramanmaraş'ta depremzede öğretmen dolandırıldı, parayı gönderdi ama karavan gelmedi
Fay hattı olmayan Gürün'de ürküten depremler! Bitmek bilmiyor uzmanlar harekete geçti
Fay hattı olmayan Gürün'de ürküten depremler! Bitmek bilmiyor uzmanlar harekete geçti
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın silah dağıtımı yaptığını iddia eden şüpheliye soruşturma
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları’nın silah dağıtımı yaptığını iddia eden şüpheliye soruşturma
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Z kuşağı ne istiyor? AK Parti adayı Abdulahat Arvas anlattı
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Z kuşağı ne istiyor? AK Parti adayı Abdulahat Arvas anlattı
Kartlı doğalgaz ya da merkezi sistem doğalgaz ücretsiz mi, nasıl olacak?
Kartlı doğalgaz ya da merkezi sistem doğalgaz ücretsiz mi, nasıl olacak?
Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Fuat Avni üslubu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Fuat Avni üslubu
Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay olmuştu! Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun..."
Kadir Doğulu'nun görüntüleri olay olmuştu! Neslihan Atagül'den ihanet sorusuna tepki: "Bu gördüğüne neden inanmıyorsun..."
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler