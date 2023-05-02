Tetikçinin Oğlu Yiğit gerçekte kim oynuyor? Yiğit'i kim öldürdü?

Tetikçinin Oğlu dizisi bu akşam FOX ekranlarında 4. bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merak ediliyor. Dizinin ilgi çeken karakterinden biri de Yiğit oldu. İsko'nun yeğeni Tetikçinin Oğlu dizisi Yiğit karakterine kim hayat veriyor?

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FOX ekranlarında bu akşam 4. bölümü ile dizi Tetikçinin Oğlu ekrana gelecek. Fragmanları ile büyük ses getiren, sosyal medyanın diline düşen dizi yeni bölümü ile nefes kesecek. Senaryosu çok sağlam olan dizinin oyuncuları da birbirinden başarılı. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Yiğit oldu. Tetikçinin Oğlu dizisinde Yiğit karakterini Hilmicem İntepe oynuyor. Peki kimdir Hilmicem İntepe, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Hilmicem İntepe kimdir?

Hilmicem İntepe, 19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası ilkokul öğretmenidir. İstanbul‘da yaşayan bir ablası vardır. 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. Bodrum lisesinden mezun oldu. Küçük yaşlardan beri dans ve akrobasi ile uğraşan Hilmi Cem İntepe, eğitimini Muğla üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır

17 yaşında dans eğitimi almaya başladı ve birçok kez salsa Türkiye Gençler şampiyonu oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldıktan sonra 2013 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer aldı ve birinci oldu; 2015 yılında ise Survivor All Star kadrosunda yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Yavuz karakteri ile yaptı. Hilmicem İntepe daha sonra Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yiğit Demir karakterine hayat veren Hilmicem İntepe, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Boğa burcudur.

Hilmicem İntepe'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2109 – Tek Yürek (Yiğit) (TV Dizisi)

2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Vecihi Hürkuş) (Sinema Filmi)

2016 – Bodrum Masalı (Kelebek) (TV Dizisi)

2014 – Çalıkuşu (Ahmet Somers Yusuf )(TV Dizisi)

2014 – Stajyer Mafya (Birol)(Sinema Filmi)

2014 – Çılgın Dersane 4 – Ada (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Yavuz) (TV Dizisi)

Katıldığı yarışmalar:

2013 – Survivor Ünlüler-Gönüllüler – Şampiyon oldu

2015 Survivor All Star – 3. oldu

2018 Survivor 2018: Ünlüler – Gönüllüler – 4. oldu