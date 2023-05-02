Meral Akşener Afyonkarahisar'da çok sert konuştu: "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar’da seçmenle buluştu. Kürsüye Yavaş'tan sonra çıkan Meral Akşener, "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz?" dedi.

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş ile birlikte Afyonkarahisar'da ortak miting düzenledi. Şehir merkezindeki Zafer Müzesi önünde kurulan platformda konuşan Meral Akşener, 14 Mayıs'taki seçimler için yapılan 'darbe' nitelemesine cevap verirken, terör örgütü PKK'dan destek gördükleri iddialarıyla ilgili "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler" diye seslendi.

Sahneye Akşener'den önce çıkan Mansur Yavaş, Ankara’daki faaliyetlerini anlatırken "şeffaflık" vurgusu yaptı. Sosyal yardımları artırdıklarını ve bunu da insanların 'gözüne sokmadan' yaptıklarını belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Belediyemiz tasarruf etti. Canlı yayınlamaya devam edeceğimiz ihalelerin bedellerini eserlerin üzerine asıyoruz. Bize topal ördek muamelesi yaptılar. 20 yıldır bir başka alternatif göstermediler insanlara. Ankara da böyleydi.

Pandemide neler yaptığımızı herkes gördü. Adana'da bedava ekmek dağıttırmadılar. Onlar yardım dağıtana kadar insanlar ölüyor, burada particilik mi olur? 'Biz gidersek yönetemezler' diyorlar, Ankara değişmeseydi rant devam edecekti. Ankara halkı için yapacağımız çılgın proje, halktan aldığımız parayı yine halka harcamak."

Mansur Yavaş: "Çalıyor ama çalışıyor" anlayışı benimsetildi

21 yıllık AK Parti iktidarı döneminde dindar ve muhafazakâr kesime "Çalıyor ama çalışıyor" anlayışının benimsetildiğini söyleyen Yavaş, Millet İttifakı'nın belediyelerinin halka yeni bir yönetim modeli gösterdiğini ifade etti.

"Yolsuzluk yapanlar 14 Mayıs'tan sonra bunun hesabını verecek" diyen Yavaş, iktidarın yaşanan hiçbir sorunda sorumluluk üstlenmediğini savundu.

"Gençlerin hayallerini yok ettiniz"

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerin en iyi cep telefonunu istemek, en iyi evlerde yaşamak, en iyi okullara gitmek, en iyi kıyafetleri giymek hakkı değil mi? Bir lokma bir hırka diye geldiniz, gençlerin hayallerini yok ettiniz."

Akşener: "Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz"

Yavaş'ın ardından sahneye çıkan Meral Akşener, konuşmasına başlamadan kürsü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Cumhur İttifakı liderlerinin ve bazı bakanların üslubuna dikkat çeken Akşener, "Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Hırsızlığa, haksızlığa doymadınız, onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz" dedi.

"PKK'lıysam beni tutuklayın şerefsizler"

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Afyon’da PKK’lıyım, Diyarbakır’da faili meçhulcüyüm. Ya arkadaşlar kafayı mı yediniz, her yerde adamlar farklı şeyleri söylüyorlar. Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz? PKK kanlı bir terör örgütüdür. PKK ile mücadele etmek herkesin boynunu borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir."

Sinan Ateş suikastı: 2 hafta daha bekleyin

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ten bu mitingde de bahseden Akşener, soruşturmada sonuna kadar gidileceğini ve suçluların hesap vereceğini belirterek, "2 hafta daha bekleyin" dedi.

'Beşli çete' meselesine de değinen Akşener, "Beşli çeteleri beşli çete yapanlara da bakacağız. 1 liraya bitecek ihaleyi 11 liraya yapan kim ona da bakacağız. Hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede" diye konuştu.

1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e çağrısını tekrarlayan Akşener, sözlerini "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" diyerek noktaladı.