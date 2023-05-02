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Bursa'yı tehdit eden dev kayalar tehlike olmaktan çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'yı tehdit eden dev kayalar tehlike olmaktan çıktı

Uludağ’ın dik yamaçlarında bulunan ve şehri tehdit eden dev kayalar Osmangazi Belediyesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla parçalanarak tehdit olmak çıkartıldı.

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Osmangazi ilçesinin Uludağ’ın eteklerinde kurulu olan Mollafenari Mahallesi’nin üst kesimlerinde tehlike arz eden kayalar olduğunu tespit eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, bu kayaları etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

Her biri tonlarca ağırlığında bulunan dev kayalar Osmangazi Belediyesi uzman ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak patlatılarak küçük parçalar haline bölündü. Yapılan başarılı çalışmayla tehlike arz eden dev kayalar tehlikeli olmaktan çıktı. İlçede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi
yaptığı yerinde çalışmayla herkesin takdirini kazandı.

Osmangazi için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Biz ilçemizin her noktasına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Hizmet götürmekle kalmıyor, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini de düşünüyoruz. Mollafenari mahallemizin üst kısımlarında bulunan kayaların tehlike arz ettiğini tespit eden ekiplerimiz bu kayaları tehlike olmaktan çıkartmak için hemen harekete geçti. Uzman ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınarak tehlike oluşturan kayalar küçük parçalar haline getirilerek tehdit olmaktan çıkartıldı.” dedi.

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