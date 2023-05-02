BIST 4.558
DOLAR 19,46
EURO 21,38
ALTIN 1.249,33
HABER /  EKONOMİ

Üst üste indirimler yapmıştı! Tesla'dan şoke eden karar: O ülkelerde fiyatlarını yükseltti

Üst üste indirimler yapmıştı! Tesla'dan şoke eden karar: O ülkelerde fiyatlarını yükseltti

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD, Çin, Kanada ve Japonya'da Model 3 ve Model Y otomobillerinin fiyatını artırdı.

Abone ol

Bu yıl içerisinde birkaç kez indirime giden Tesla, bu sefer önemli pazarlarında otomobillerinin fiyatlarını yükseltti.

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre, Çin'de Tesla'nın Model 3 otomobilinin fiyatı, 229 bin 900 yuandan 231 bin 900 yunana (33 bin 549 dolar) çıktı. Model Y otomobiline ise 2 bin yuan zam yapıldı.

ABD'de de Model 3 ile Model Y serisinde 250 dolar fiyat artışı gerçekleştirildi.

Tesla, Japonya ve Kanada'daki bazı arabalarının fiyatında da artışa gitti.

Artışlara rağmen Tesla otomobillerinin fiyatı, talebi canlandırmak amacıyla Çin ve Avrupa dahil dünya genelinde birkaç kez yapılan indirimler nedeniyle, yıl başındaki fiyatların altında kaldı.

Üst üste indirimler yapmıştı

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de bu yılın başında fiyat düşürme yarışını tetiklemişti.

Şirket, elektrikli araçlarının fiyatlarını Avrupa ve Asya'da da düşürerek ocakayında Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletmişti. Şirket, Almanya'da Model 3 ve Model Y araç fiyatlarında yüzde 4,5 ila yüzde 9,8 arasında indirim yapmıştı.

ABD'de de iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında bu yıl 6 kez indirime giden Tesla, geçen ay Model S ve Model X araçlarının fiyatlarını artırarak dikkati çekmişti.

Şirketin 19 Nisan'da açıklanan bilançosu, Tesla'nın fiyat indirimlerinin kar marjlarının düşmesine neden olduğunu göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da en fazla yeşil soğan ucuzladı! Nisan ayı zam şampiyonu herkesi şaşırttı
İstanbul'da en fazla yeşil soğan ucuzladı! Nisan ayı zam şampiyonu herkesi şaşırttı
Mayıs ayı anketleri peş peşe geldi! Gezici Araştırma'nın olay anketi
Mayıs ayı anketleri peş peşe geldi! Gezici Araştırma'nın olay anketi
Hıdırellez ne zaman 2023 hıdırellez ritüeli neler ve duası nasıl yapılır?
Hıdırellez ne zaman 2023 hıdırellez ritüeli neler ve duası nasıl yapılır?
Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kocaeli'de 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim
Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğim
Fenerbahçe'de 6 eksik var! Valencia Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe'de 6 eksik var! Valencia Sivasspor maçı kadrosuna alınmadı
Bursa'yı tehdit eden dev kayalar tehlike olmaktan çıktı
Bursa'yı tehdit eden dev kayalar tehlike olmaktan çıktı
Samsunspor rekorlar kırarak geri dönüyor! Bodrumspor maçında puan alırsa...
Samsunspor rekorlar kırarak geri dönüyor! Bodrumspor maçında puan alırsa...
Meral Akşener Afyonkarahisar'da çok sert konuştu: "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler"
Meral Akşener Afyonkarahisar'da çok sert konuştu: "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler"
4. kattan düşen ünlü oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti!
4. kattan düşen ünlü oyuncu Noyan Arat hayatını kaybetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'açıklayamaz' dedi Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesiyle ilgili iddiayı duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'açıklayamaz' dedi Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesiyle ilgili iddiayı duyurdu
Tetikçinin Oğlu Yiğit gerçekte kim oynuyor? Yiğit'i kim öldürdü?
Tetikçinin Oğlu Yiğit gerçekte kim oynuyor? Yiğit'i kim öldürdü?