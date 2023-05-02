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İstanbul'da en fazla yeşil soğan ucuzladı! Nisan ayı zam şampiyonu herkesi şaşırttı

İstanbul'da en fazla yeşil soğan ucuzladı! Nisan ayı zam şampiyonu herkesi şaşırttı

İSTANBUL'da nisanda önceki aya göre en fazla fiyatı düşen ürün yeşil soğan olurken, söz konusu ayda zam şampiyonu erkek ayakkabısı oldu. Erkek ayakkabısında nisan ayında yüzde 40,12 fiyat artışı gerçekleşti.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 136'sının perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay giyim harcamaları erkek giyim alt grubunda yer alan ayakkabı-erkek yüzde 40,12 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim harcamaları grubundan yüzde 38,76 ile maç giriş ücreti, giyim harcamalar grubundan yüzde 38,63 ile pantolon-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 37,47 ile soğan, giyim harcamaları grubundan yüzde 35,14 ile gömlek-erkek, gıda harcamaları grubundan yüzde 34,22 ile havuç oldu.

En çok yeşil soğan ucuzladı

Nisan ayında gıda harcamaları grubunda yer alan yeşil soğan ücreti yüzde 34,60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 31,48 ile taze fasulye, yüzde 20,53 ile bezelye, yüzde 20,15 ile domates, konut harcamaları grubundan yüzde 14,41 ile elektrik kwh ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,33 ile salatalık, yüzde 8,64 ile kıvırcık salata, yüzde 7,31 ile kabak oldu.

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