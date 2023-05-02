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Türkiye ile ABD eşzamanlı olarak terör hesaplarını dondurdu

Türkiye ile ABD eşzamanlı olarak terör hesaplarını dondurdu

Dışişleri Bakanlığı, terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulduğunu duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı, "ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

ABD’yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ Terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.

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