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Engin Ardıç'tan kötü haber bir aydır yazmıyordu nedeni ortala çıktı

Engin Ardıç'tan kötü haber bir aydır yazmıyordu nedeni ortala çıktı

Habertürk yazarı Oray Eğin, Sabah yazarı Engin Ardıç'ın bir aydır yazmamasının nedeninin beyin kanaması geçirmesi olduğunu yazdı.

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Turkuvaz Medyası şirketlerinden Sabah'ta düzenli yazıları yayınlanan Engin Ardıç'ın köşesi bir ayı geçkin bir süredir boştu. Yazar Engin Ardıç'ın beyin kanaması geçirmiş olduğu ortaya çıktı.

Oray Eğin, yazısında Engin Ardıç'ın rahatsızlığına yer verdi: 

"Engin Ardıç’ın önsözünde Nokta dergisi dedikodularını seksist, ırkçı, alaycı ama çok eğlenceli bir dille aktardığı “Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden…” kitabını Kumbaracı Yokuşu’ndaki bir sahafın indirim sepetinde 10 TL’yle bulduğum gün onun ağır bir beyin kanamasını geçirdiğini öğrendim. İşaretlere pek anlam yüklemesem de bu iki olay arasındaki tesadüfü ve bağlantıyı çözmeye çalışıyorum.

Farkında olmadığınızı biliyorum, ama bir aydır yazmıyor ve hiç kimse de merak etmiyor. Argoya onun kadar hakim bir yazar olsaydım—ne de olsa bacanağı “Argo Sözlüğü” yazarı Hulki Aktunç—veya ondaki dil kıvraklığı bende olsaydı nalları dikmek üzere, ampulü patlatmış, bir ayağı çukurda, gitti gidiyor derdim. Ama değilim ve ayrıca çok üzüldüm.

Gerçekten beyin kanaması mı geçirdi, hayati tehlikede mi bilmiyorum çünkü kimsenin haberi yok. Gazetesi de resmi bir açıklama yapmadı. Kimin haberi olur, kim bilir diye etrafa sormaya çalıştım ama onunla iletişimi sürdüren tek bir kişi bile bulamadım. Ciddi bir sağlık problemi olduğu, yazılarını kestiği ortada."

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