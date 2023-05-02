Sırbistan'daki partiden 'Cumhur İttifakı' kararı

Türkiye’deki kritik 14 Mayıs seçimleri gönül coğrafyamızda da heyecanla bekleniyor. Sırbistan’da Sancak Boşnaklarının siyasi oluşumu Sancak Demokratik Eylem Partisi, Türkiye seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajı yayınladı.

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Sırbistan’daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek mesajı yayınladı. Ugljanin, Türkiye’nin modern ve gelişmiş bir lideri olarak Erdoğan’ın güçlü bir Balkanlar demek olduğunu belirterek Sancaklı Boşnaklar’ın AK Parti ve Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma, adalet politikalarını desteklediğini söyledi.

Gelişmiş Türkiye güçlü balkanlar

Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Ugljanin, yayınladığı video mesajında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki modern ve gelişmiş bir Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir Balkanlar demektir.” dedi.

Korumasız bütün halkların, güvenli ve mutlu bir gelecek umuduyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baktığını vurgulayan Ugljanin, “Sancaklı Boşnaklar, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki özgürlük, kalkınma ve adalet politikasını destekliyor.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Sancak’lı Boşnaklar’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için Türkiye’ye geleceği öğrenildi.