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YSK, yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK, yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 2 Mayıs 2023 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841’dir." denildi.

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Hareketli günler yaşanırken, yurt dışında ise oy verme işlemi sürüyor. Gurbetçiler, gümrük kapılarına giderek tercihlerini sandığa yansıtıyor.

73 ülkede sandık kurulları tamamlandı

Bu süreçte Yüksek Seçim Kurulu tarafından 73 ülke ve 156 yerde sandık kurulları oluşturuldu.

27 Nisan 2023 Perşembe günü başlayan oy verme işlemlerinde yoğun bir katılım yaşanıyor.

"Toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841"

YSK da, bugüne kadar devam eden süreçte kullanılan toplam oy miktarını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841’dir.

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