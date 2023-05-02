İzmir'de konser için çatıya çıktı: Düşerek yaşamını yitirdi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde gerçekleşen Duman konserini izlemek için bir evin çatısına çıkan genç, dengesini kaybedip düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İzmir'de 29 Nisan gecesi Çeşme Alaçatı'da ünlü rock grubu Duman'ın, Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde Çamlıkuyu Meydanı'nda verdiği konseri yüksek bir yerden izlemek isteyen Orhan Gemici (27), bir evin çatısına çıktı.

Konserin ardından çatıdan inmek isterken düştü

Konserin ardından çatıdan inmek isteyen Gemici, bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken metrelerce yüksekten aşağı düşen Gemici, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Orhan Gemici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.