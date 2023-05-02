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Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor

Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor

Niğde'de konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütlerinin destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanı" dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Niğde'ye gitti. Yıldırım, Niğde Valiliğini ziyareti sırasında Vali Mustafa Koç ile görüştü.

Sonrasında Niğde Belediyesi Kültür Merkezi önünde bekleyen vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Niğde'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir gibi bir vatansevere sahip olduğunu söyledi.

"Rabbim iç ve dış mihraklara fırsat vermesin"

Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olması temennisinde bulunarak, "Rabbim ülkemize, milletimize karşı planlar yapan FETÖ, PKK, PYD örgütleriyle karanlık planlar kuran iç ve dış mihraklara fırsat vermesin." diye konuştu.

"Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri diğer ülkelerin de takip ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ne diyorlar? Türkiye bu senenin en önemli seçimini yapıyor. Size ne kardeşim, bizim seçimimiz. Hesap başka, Niğdeli hesap başka, oyun başka. Oyunu bozacak mıyız? Bunların heveslerini kursaklarında bırakacak mıyız? Toplandılar, dağıldılar, toplandılar, dağıldılar ama 21 ayın sonunda aynı adaya karar verdiler.

Bir aday için 21 ay zaman kaybeden bir ittifaktan Niğde'ye hayır gelir mi? Aslında bunlar 6'lı masa ama günün sonunda bir tane sakladıkları ortakları da ortaya çıktı. Tanınmasın diye rengini yeşile boyadılar. HDP tanınıyor. Ne yapalım? Yeşile boyayalım, 'Yeşil Sol Parti' diyelim. 7'nci geldi ama burada bitmiyor, bu 12'ye kadar gidiyor, haberiniz olsun. Niye?

"Kemal Bey aday olur olmaz PKK, PYD, YPG, SDG açıklamalar yapıyor"

Kemal Bey aday olur olmaz Kandil'den PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor; 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyin.' Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, mahpushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak. Yetmedi, okyanus ötesinden Ömer Halisdemir'in katilleri FETÖ'cüler de bağırmaya başladı; 'Millet İttifakı'nı destekleyin.'

Bu ne demek oluyor? Ömer Halisdemir 15 Temmuz'un sembolüdür, kahramanıdır. Sadece Niğde'nin değil, bütün dünyanın takdir ettiği kahraman bir şehidimizdir. Gün, Ömer Halisdemir'in, 40 bin şehidimizin sorumlularının heveslerini kursağında bırakma zamanıdır.

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