Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu, vatandaşların uygun fiyatlı et alabilmesi için anlaşma yoluna gitti. ESK ile Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

"Üye esnaflara et tedarik edilecek"

ESK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

"Tedbirler almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başvurular ESK müdürlüklerine yapılabilecek

Türkiye Kasaplar Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nın ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.

"Maliyetlerin düşürülmesi dengesiz fiyatları da düzenleyecek"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu. ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.