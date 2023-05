Fenerbahçe'den TFF'ye İrfan Can Kahveci hamlesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor maçına çıkacak olan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi özel uçakla Sivas'a götürürken TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Süper Ligin 32. haftasında oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'den hamle geldi. Sarı-Lacivertlilerin, 27 yaşındaki oyuncu için TFF'ye başvuru yapacağı iddia edildi.

Ligde kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fenerbahçe ise bu sefer Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivasspor maçında Kahveci'yi oynatmak için hamle yaptı.

Fenerbahçe, TFF'ye başvuru yapacak

TRT Spor'da yer alan habere göre İrfan Can Kahveci, Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gidiyor. Fenerbahçe, oyuncunun Sivasspor maçında oynaması adına TFF'ye başvuru yapacak.

Maç kadrosuna alınmadı

Sivas'a karşılaşma için giden Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Sarı-Lacivertliler İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna dahil etmemiş ve İstanbul'da bırakmıştı.

İrfan Can oynayabilir mi?

Ajansspor'un haberine göre de 3 maç ve altı cezalar kendi kategorisinde (İrfan Can Kahveci ligde kırmızı kart gördü) uygulandığı için 2 maç ceza alması beklenen İrfan Can Kahveci, kupada forma giyebilir. Ayrıca kırmızı kart gören oyuncu tedbirli olduğu için talimata göre ilk maçta oynayamaz. Eğer İrfan Can hakkında verilen tedbir kararı kalkarsa, yarın oynaması önünde engel bulunmuyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.