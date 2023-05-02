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PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı

PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Suudi Arabistan'a kulübünün izni dışında gittiği için, PSG tarafından iki hafta kadro dışı bırakıldı.

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Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain'den, Messi'ye kötü haber geldi.

Suudi Arabistan'a izinsiz ziyareti sebebiyle 2 hafta kadro dışı
RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.

Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.

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