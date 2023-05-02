PSG, Lionel Messi'yi iki hafta kadro dışı bıraktı

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, Suudi Arabistan'a kulübünün izni dışında gittiği için, PSG tarafından iki hafta kadro dışı bırakıldı.

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Yıldız futbolcu Lionel Messi'nin forma giydiği Paris Saint-Germain'den, Messi'ye kötü haber geldi.

Suudi Arabistan'a izinsiz ziyareti sebebiyle 2 hafta kadro dışı

RMC Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetiminin, Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretten bir hayli rahatsız olduğu belirtildi. Bu nedenle kulübün Arjantinli yıldızı 2 hafta kadro dışı bıraktığı aktarıldı.

Messi'nin bu süre içerisinde takımla birlikte antrenman yapmayacağı ve haftalık maaşını da alamayacağı ifade edildi.