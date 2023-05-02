İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı

Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayını kesilen Özel tepki gösterdi

Binali Yıldırım: Kemal Bey aday olur olmaz PKK açıklamalar yapıyor

Muharrem İnce: 6'lı masa konusunda Kılıçdaroğlu yanlış yaptı

Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak

Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek

Sırbistan'daki partiden 'Cumhur İttifakı' kararı

Şenol Güneş: Ligin seyrinde de bazı işler karıştı

Türkiye'nin yeni rezerv alanı Gabar'dan ilk görüntüler

YSK, yurt dışında şimdiye kadar kullanılan oy sayısını açıkladı

Kılıçdaroğlu, sığınmacılarla ilgili iki tehlikeye dikkat çekerek yaptığı planı anlattı

İzmir'de konser için çatıya çıktı: Düşerek yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk