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HABER /  POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan tepki çeken petrol paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulunduğunu duyurdu. Erdoğan'dan petrol müjdesi muhalefette rahatsızlığa neden oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Erdoğan petrol müjdesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk." diyerek müjdeyi duyurdu.

Petrol keşfi muhalefeti rahatsız etti

Başkan Erdoğan'ın Cudi Gabar'da milyarlarca dolar değerinde yeni petrol rezervinin bulunduğunu duyurması muhalefette rahatsızlığa neden oldu.

Şehit ailesine küfretmesiyle bilinen İYİ Partili Lütfü Türkkan, "Gazın etkisi geçti, sırada petrol var." paylaşımı yaptı.

Lütfü Türkkan'ın paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, şehit ailesine ettiği küfürler nedeniyle toplumun büyük bir kesiminden tepki almıştı.

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