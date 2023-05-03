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Avustralya'da kaybolan bir kişinin cesedi, timsahın midesinden çıktı

Avustralya'da kaybolan bir kişinin cesedi, timsahın midesinden çıktı

Avustralya’da arkadaşları ile balık tutarken kaybolan bir kişinin cesedinin parçaları bir timsahın midesinden çıktı.

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Kevin Darmody en son Cumartesi günü görülmüştü.
Darmody, tuzlu su timsahlarının yoğun yaşadığı Queensland bölgesinin kuzeyindeki bir alanda balık tutuyordu.

Bölgede arama iki gün devam etti.

Polisin bu sırada öldürdüğü iki büyük timsahtan birinde insan parçaları bulundu.

65 yaşındaki Darmody’nin tecrübeli bir balıkçı olduğu ifade ediliyor.
Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgedeki 4,1 ve 2,8 metre uzunluğundaki iki yetişkin timsah vurularak öldürüldü.

İki timsahın öldürdüğü düşünülüyor

Kevin Darmody’nin vücut parçaları yalnızca bir timsahın midesinden çıktı. Ancak yaban hayatı uzmanları, Darmody’nin bu iki hayvan tarafından birlikte öldürdüğünü düşünüyor.

Olay sırasında Darmody’nin yanında olan balıkçı arkadaşı yalnızca bir bağırış ve suya düşme sesi duyduğunu anlattı.
John Peiti isimli bu kişi, “Koşarak geldim ama etrafta ondan eser yoktu. Yalnızca su kıyısındaki eşyaları vardı” dedi.
Darmody’nin ölümü, 1985’ten bu yana kayıtlara geçen yalnızca 13’ncü olay.

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