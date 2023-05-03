Meral Akşener'in masasındaki anketi açıkladı! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun görevi ilk kez duyuruldu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in masasındaki anketin sonuçlarını açıkladı. Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olarak nelerden sorumlu olacak? Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevi ne olacak? Kürşat Zorlu ilk kez açıkladı...

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İYİ Parti'nin oyları Altılı Masa krizinin ardından baraj altına mı yaklaştı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevleri neler olacak? İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Habertürk canlı yayınında flaş açıklamalar yaptı.

Akşener'in masasındaki anket: Yüzde 15...

Meral Akşener'in masasındaki son anketi açıklayan Kürşad Zorlu, “Sahanın sesi anketlerden biraz farklı. Kaygılar, endişeler ortak. Milletimizin geleceğine bakış ortak. Bu ortaklaşmanın insanları yönlendirdiğine inanıyorum” dedi, İyi Parti'nin oy oranının yüzde 15'in üstüne çıktığının açıkladı.

İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın görevleri...

Seçimi kazanmaları durumunda Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun üstleneceği görevleri de ilk kez duyuran Kürşat Zorlu, "Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyükşehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriliyorlar" ifadelerini kullandı.

“Biz de Kürtlerden oy istiyoruz”

"Baştan söyleyeyim PKK terör örgütüdür, Öcalan terörün başıdır" diyen İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Terörle, terörizmle insanlarımızın oy verme tercihini ayırmamız gerekiyor. Hiçbir siyasi partinin bir seçmen grubunu tahakküm altına alacağını kabul etmiyoruz. Biz de Kürtlerden oy istiyoruz. Ben bu insanların tırnak içerisinde onlar teröristtir denilerek yapılan yaftalamaları asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.