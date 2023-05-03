CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan şok iddia! AK Parti il başkanı 'ters kelepçe' ile tehdit etti

Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik mitingleri sırasında güzelliğiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, kentteki üst geçitlere asılan pankart meselesi nedeniyle, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kendisini “ters kelepçe” ile tehdit ettiğini söyledi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bilecik ziyareti sırasında giydiği manto ile Game of Thrones dizisinin ‘Daenerys Targaryen' karakterine benzetilen CHP’li Bilecik Belediyesi Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Sözcü gazetesinden Kemal Atlan'ın haberine göre Subaşı, şunları söyledi:

İmamoğlu ile Erdoğan ziyareti çakışınca...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize geldiğinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile gelme zamanları çakışmıştı. Buradaki üst geçitler kamuya ait. Belediye kaynakları ile yapılan üst geçitler.

AK Parti il Başkanı'na yazı yazdım

- O zaman AK Parti il başkanından şunu rica etmiştik ve özellikle kendisini aradım. ‘Sayın başkanım o üstgeçitler bize ait, bize bir yazı yazın, çünkü bizde reklam duyurularımızı yapacağız. En azından bir yüzüne biz diğer yüzüne siz asın’ dedim.

'Ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim’

Sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Orada AK Parti İl Başkanı beni yanlış anlamıştı. Dedi ki, ‘ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim.’ Yanımda bulunan çalışma arkadaşlarım da buna şahit oldu. Ben bu durumda çok üzülüyorum. Bu bir tehdit unsuru olamaz.

Cumhurbaşkanı korumaları yanımda...

- Ters kelepçe ile gidersin ne demek! Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, ‘ters kelepçeyle gidersin’ cümlesini unutmam. ‘Siz beni tehdit mi ediyorsunuz?’ dedim. Hatta bizim birçok birim müdürlerimiz de tehdit aldı. Buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var.

Erdoğan'ın korumaları arayıp teşekkür etti

- Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personeli çalışmıştır. Bunu da şuradan biliyorum. Cumhurbaşkanı korumaları, Erdoğan’ın ilimizi ziyareti sonrasında beni arayarak teşekkür etti. Nazik insanlar, nezaketli insanlar. Fakat bu tarz tehditler artık bitmeli. Öyle değil mi? ‘Artık hükümet bende, yetki bende, al görürsün’ Bu değil. Şehrin önde gelenleri olarak rahatlıkla konuşmalıyız. İnsanların kargaşaya mahal vermeden bu seçim sürecini yönetmeliyiz.”