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Kaybolan adamın cesedi timsahın içinden çıktı! Timsahlar orada 35 senede 13 insanı yedi...

Kaybolan adamın cesedi timsahın içinden çıktı! Timsahlar orada 35 senede 13 insanı yedi...

AVUSTRALYA’da arkadaşları ile balık tutarken bir anda çığlık atıp ortadan kaybolan bir adamın cesedinin parçaları bir timsahın midesinden çıktı.

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Avustralya’da arkadaşları ile balık tutarken kaybolan bir adamın cesedinin parçaları bir timsahın midesinden çıktı. Kevin Darmody en son Cumartesi günü görülmüştü. Darmody, tuzlu su timsahlarının yoğun yaşadığı Queensland bölgesinin kuzeyindeki bir alanda balık tutuyordu.

Polis öldürdüğü timsahın midesinde buldu

Bölgede arama iki gün devam etti. Arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgedeki 4.1 ve 2.8 metre uzunluğundaki iki yetişkin timsah vurularak öldürüldü. Polisin bu sırada öldürdüğü iki büyük timsahtan birinde insan parçaları bulundu. Bulunan cesedin kimliği resmi olarak açıklanmış değil ancak yerel polis, başlatılan aramanın sonlandığını duyurdu. 65 yaşındaki Darmody’nin tecrübeli bir balıkçı olduğu ifade ediliyor.

Kevin Darmody’nin vücut parçaları yalnızca bir timsahın midesinden çıktı. Ancak yaban hayatı uzmanları, Darmody’nin bu iki hayvan tarafından birlikte öldürdüğünü düşünüyor.

Bağırış ve suya düşme sesi duydum

Olay sırasında Darmody’nin yanında olan balıkçı arkdaşı yalnızca bir bağırış ve suya düşme sesi duyduğunu anlattı. John Peiti isimli bu adam, “Koşarak geldim ama etrafta ondan eser yoktu. Yalnızca su kıyısındaki eşyaları vardı” dedi. Darmody’nin ölümü, 1985’ten bu yana kayıtlara geçen yalnızca 13’ncü olay.

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